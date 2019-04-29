РЭЦ будет финансировать участие МСП в выставках в соотношении 80 на 20 процентов, крупного бизнеса — 50 на 50

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Об изменении формата работы Российского экспортного центра сообщил руководитель обособленного подразделения РЭЦ в Нижнем Новгороде Николай Ереев на конференции, проходящей Казани в Доме предпринимателя.

По его словам, РЭЦ отказался от поддержки «бизнес-туризма за госсчет», когда можно потратить 4 млн рублей на 6 поездок предпринимателей на выставки «общего плана», а они «сразу после регистрации идут пить пиво».

Сейчас будет отдаваться предпочтение отраслевым бизнес-миссиям, причем представители 30—50 предприятий участвуют в них лично, а еще 100—150 — в онлайн-режиме, не выезжая за рубеж. При этом, подчеркнул Ереев, РЭЦ финансирует участие в соотношении 80 на 20% для малого и среднего бизнеса и 50 на 50 для крупных предприятий.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на внешний рынок в 2019 году должны впервые выйти еще 90 татарстанских компаний малого бизнеса.