Минфин РФ предложил запретить моментальные онлайн-лотереи

Министерство финансов России выступило с предложением запретить продажу билетов бестиражных лотерей в интернете.

В ведомстве пояснили, что под видом подобных лотерей в Сети обычно скрываются нелегальные азартные игры. Отмечается, что организация онлайн-лотерей запрещена законом, за исключением Всероссийской государственной и международной лотереи.

Однако при этом прямого запрета на продажу электронных билетов бестиражных лотерей нет, передает «РИА Новости».

В настоящее время в России легальны только государственные лотереи, их проведение регулируется решением правительства РФ, а организаторами выступают Минфин или Минспорт.

Добавим, законопроект Минфина также предлагает ограничить предельный размер призового фонда любой лотереи 70% от ее выручки, а целевые отчисления от лотерей должны направляться в федеральный бюджет.

Напомним, ранее Минфин РФ предложил запретить продажу лотерейных билетов у церквей и больниц.