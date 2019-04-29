Аналитики подсчитали сколько россияне тратят на бензин

Аналитики провели опрос и подсчитали каковы затраты россиян на бензин. Выяснилось, что почти половина автомобилистов ежемесячно отдает за топливо более 4 тысяч рублей.

Такой ответ дали 42% респондентов, говорится в совместном исследовании агентства «Автостат» и издания «За рулем».

Каждый пятый опрошенный (20,6%) укладывается в сумму от 3 до 4 тысяч рублей, а каждый шестой (17,2%) — от 2 до 3 тысяч рублей в месяц.

Еще 15% респондентов ездят на личном авто настолько мало, что легко укладываются в сумму от 1 до 2 тысяч рублей в месяц.

Самыми экономными в этом плане оказались лишь 5% россиян — у них на заправку машины уходит менее 1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что правительство предоставит нефтяникам компенсацию в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.