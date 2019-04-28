«ВКонтакте» откроет региональное представительство в Нижнем Новгороде
Социальная сеть «ВКонтакте» откроет в Нижнем Новгороде третье региональное представительство в России. Первые два находятся в Екатеринбурге и Казани.
Как сообщает пресс-служба соцсети, руководителя нижегородского отделения представят 15 мая.
Отмечается, что из общего числа интернет-аудитории в Приволжском федеральном округе пользователи «ВКонтакте» составляют 85 процентов.
Ранее команда «ВКонтакте» провела презентацию собственной программы региональных представителей на площадке конференц-зала «Казань Арены». Ключевым событием презентации стало знакомство медийного сообщества с официальным представителем социальной сети в Казани. Им оказалась 25-летняя выпускница КФУ, PR-специалист Диляра Махиянова.
Программа региональных представительств стартовала месяц назад на Урале, куратором проекта стал директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко. Идея проекта состоит в запуске работы официальных мини-представительств социальной сети в крупных регионах.Технологии
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