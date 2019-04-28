Эксперты назвали причины появления «второго Чернобыля»

Из-за того, что власти Украины не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в ближайшие годы в стране возможно появление аварии, похожей на инцидент на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает RT со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, любая технологическая авария на украинской АЭС будет иметь серьезные последствия для всей страны.

Также, по словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, к катастрофе может привести закупка Киевом топливных элементов у США, так как они не подходят для украинских АЭС,