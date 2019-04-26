33 года спустя. В Казани почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

17:00, 26.04.2019 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани, в сквере на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана, прошел митинг, посвященный памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В честь 33-й годовщины трагедии к мемориалу героев-ликвидаторов возложили цветы многочисленные жители города — участники ликвидации, их родственники, казанские школьники, учащиеся кадетских классов МЧС и многие другие.

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