33 года спустя. В Казани почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня в Казани, в сквере на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана, прошел митинг, посвященный памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В честь 33-й годовщины трагедии к мемориалу героев-ликвидаторов возложили цветы многочисленные жители города — участники ликвидации, их родственники, казанские школьники, учащиеся кадетских классов МЧС и многие другие.