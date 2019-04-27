"Белнефтехим" поднял стоимость бензина из-за роста цен на российскую нефть

Белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о вынужденном повышении цен на бензин в стране. Из-за роста стоимости российской нефти компании пришлось поднять ценник на 1 копейку.

"Топливо на АЗС в Беларуси с 28 апреля подорожает на 1 копейку", — цитирует ТАСС сообщение концерна.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,53 рублей ($0,72), АИ-95-К5-Евро — 1,64 рублей ($0,78), АИ-98-К5-Евро — 1,85 рублей ($0,88), ДТ — 1,64 рублей ($0,78).

В "Белнефтехиме" отметили, что по состоянию на 26 апреля увеличился разрыв между стоимостью нефти и изменением цен на автомобильное топливо на АЗС Белоруссии.

Напомним, что Белоруссии пришлось приостановить транзит российской нефти на своем участке нефтепровода «Дружба». Причиной послужило загрязнения сырья на стороне РФ. В Кремле уже разбираются в ситуации.