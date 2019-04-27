Минниханов посетил агропромпарк «Казань»
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня утром посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропромпарке «Казань».
Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, сегодня, 27 апреля, ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров с 6 утра начали работу в Казани, Набережных Челнах, в поселке Октябрьский Зеленодольского района», — передает пресс-служба президента РТ.ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан
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