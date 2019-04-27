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Российский суд арестовал украинского мультимиллионера за взятку — СМИ

07:37, 27.04.2019
Российский суд арестовал украинского мультимиллионера за взятку — СМИ
Фото: pixabay.com

В Москве арестовали украинского бизнесмена Павла Климца по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Как сообщает "Коммерсант", Климца поместили в СИЗО 12 апреля. Его адвокаты обжаловали решение суда об аресте в Мосгорсуде, который направил дело на новое рассмотрение, но оставил украинца под стражей.

Визит бизнесмена в Россию связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми он фактически потерял после начала украинского конфликта в 2014 году.

По данным "Forbes Украина" на 26 апреля, состояние Климца оценивается в $34 млн.

Происшествия
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