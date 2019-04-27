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В Татарстане ожидаются дождь и потепление до +22°С

05:34, 27.04.2019
В Татарстане ожидаются дождь и потепление до +22°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 27 апреля в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня местами пройдет дождь.

Ветер днем юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха прогреется до 17-22 градусов тепла. В Казани возможно потепление на уровне 18-21 градусов Цельсия. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +17°С до +19°С.

Общество Татарстан
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