Салават удалил пост об ограблении в Барселоне
Из официального аккаунта татарского певца Салавата Фатхетдинова был удален пост о том, как его ограбили в Барселоне (Испания).
Сегодня в аккаунте народного артиста РТ появилась запись о том, как из его машины украли деньги, гаджеты и документы.
«Мы с сыном Рустамом находимся в полицейском участке Барселоны. Нас первый раз в жизни ограбили. Разбили стекло машины и забрали все. Остались в одних спортивных костюмах. Остался один телефон», — написал Салават.
Позже он подтверждал журналистам, что неизвестные обокрали его машину в Испании.
Сейчас запись об этом на странице певца недоступна.Общество Татарстан
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