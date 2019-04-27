Салават удалил пост об ограблении в Барселоне

Из официального аккаунта татарского певца Салавата Фатхетдинова был удален пост о том, как его ограбили в Барселоне (Испания).

Сегодня в аккаунте народного артиста РТ появилась запись о том, как из его машины украли деньги, гаджеты и документы.

«Мы с сыном Рустамом находимся в полицейском участке Барселоны. Нас первый раз в жизни ограбили. Разбили стекло машины и забрали все. Остались в одних спортивных костюмах. Остался один телефон», — написал Салават.

Позже он подтверждал журналистам, что неизвестные обокрали его машину в Испании.

Сейчас запись об этом на странице певца недоступна.