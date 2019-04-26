В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожаров
В Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Режим начал действовать с 25 апреля 2019 года и до принятия соответствующего указа губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о его снятии, сообщает пресс-служба региона.
По данным областного МЧС, в этом году с момента схода снежного покрова на территории Нижегородской области произошло 608 загораний сухой травы. Площадь пожара составила более 3,6 млн кв. метров.
Ранее власти Забайкальского края из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Число пострадавших от огня достигло 25 человек.Происшествия Татарстан
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