Нефтекамский ХК «Торос» получил бронзовые медали Высшей хоккейной лиги

Фото: ВХЛ

В сезоне 2018/2019 «Торос» дошел до полуфинала розыгрыша Кубка Петрова. В регулярном первенстве нефтекамская команда заняла третью строчку.

В розыгрыше Кубка Петрова нефтекамцы прошли чемпионов прошлого сезона — петербургское «Динамо», курганское «Зауралье», но не смогли обыграть будущего финалиста плей-офф и золотого призера «регулярки» — тюменский «Рубин». Таким образом, нефтекамцы стали обладателями бронзовых медалей Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2018/2019.

— Команда «Торос» является лидером и самым титулованным клубом Высшей хоккейной лиги. Я рад поздравить вас с завоеванием бронзовых медалей в сезоне 2018/2019. Хотелось бы пожелать вашей команде удачи, процветания и ярких побед, — сказал на церемонии вручения медалей управляющий директор ВХЛ Кирилл Пафифов.

