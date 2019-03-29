В Уфе начался демонтаж гаражей в кооперативе «Жуковский»

В Уфе начался снос гаражей в кооперативе «Жуковский», который расположен в микрорайоне Сипайлово.

Демонтаж проходит в рамках исполнительного документа в отношении кооператива об освобождении земельного участка площадью более 190 соток вблизи жилого многоквартирного дома. Планируется снос более 400 гаражей.

Договор аренды земельного участка, на котором располагается «Жуковский», ранее был расторгнут. Однако председатель гаражного кооператива проигнорировал требование, в результате чего он был привлечен к штрафу в размере 30 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФССП по РБ.

В настоящее время под контролем судебных приставов начались работы по демонтажу двухэтажного строения, на первом этаже которого был автосервис. Владельцам гаражей дали время самостоятельно убрать объекты.

На месте снесенных гаражей власти планирует возведение жилого дома для переселенцев из аварийного жилья.

Напомним, в марте после прокурорской проверки в Уфе закрылся частный детский сад «Дон-Апельсин».