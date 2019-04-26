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В МИД России поддержали призыв Трампа об отказе от ядерного оружия

12:44, 26.04.2019
В МИД России поддержали призыв Трампа об отказе от ядерного оружия
Фото: ru.wikipedia.org

Россия приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости всех стран отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, для того чтобы добиться дальнейших шагов в ядерном разоружении, надо обеспечить формирование целого ряда предпосылок.

«Среди них учет множества факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность, от появления системы ПРО и возможного появления оружия в космосе до серьезных изменений в сфере обычных вооружений, появления и множества другого», — цитирует Рябкова «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что администрация США занимается подготовкой проекта договора по сокращению ядерного вооружения. Сам Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что США, России и Китаю нужно отказаться от ядерного оружия.

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