Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ артисту Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Василию Лановому.

Как сообщает пресс-служба Кремля, звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Также звания Героя Труда удостоены председатель правления Адыгейского регионального отделения Союза писателей России Исхак Машбашев, руководитель направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергей Антонов, дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольга Бочкарева, а также советник гендиректора завода «Красное Сормово» Николай Жарков (Нижегородская область).

Традиционно глава государства вручает золотые медали Героя Труда в преддверии 1 мая в Кремле.

Напомним, что два года назад звание Героя Труда получил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.