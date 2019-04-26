Минпромторг РФ намерен направить 28 млрд рублей на разработку криптостойкого оборудования для 5G

Минпромторг РФ подготовил проект по созданию российского оборудования и софта для сетей 5G и IoT, устойчивых к криптоанализу. На реализацию проекта планируется выделить 28 млрд рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на копию документа проекта, программа рассчитана на два этапа. На первом участники программы выполнят исследования и проведут опыты для разработки софта. На втором этапе с 2022 по 2024 год должно быть налажено производство оборудования. Рынками сбыта продукции станут Казахстан, Узбекистан и Армения.

Среди участников программы названы «Ростех», Сколковский институт науки и технологий, а также компании, продукция которых входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что у России имеются возможности для создания сети 5G к 2024 году.

