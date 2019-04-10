Акимов допустил возможность появления сети 5G в России к 2024 году

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что у России имеются возможности для создания сети 5G к 2024 году.

«Я думаю, у нас есть все возможности, чтобы решить эту задачу к 2024 году, а возможно и раньше», — приводит слова вице-премьера «РИА Новости».



В середине марта стало известно, что Минкомсвязь направила на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФСБ и ФСО концепцию, подразумевающую создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G. Ранее против такого оператора выступали МТС и «ВымпелКом», а также ФАС.