Новости технологий

17:05 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Акимов допустил возможность появления сети 5G в России к 2024 году

16:24, 10.04.2019
Акимов допустил возможность появления сети 5G в России к 2024 году
Фото: tatarstan.ru

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что у России имеются возможности для создания сети 5G к 2024 году.

«Я думаю, у нас есть все возможности, чтобы решить эту задачу к 2024 году, а возможно и раньше», — приводит слова вице-премьера «РИА Новости».

В середине марта стало известно, что Минкомсвязь направила на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФСБ и ФСО концепцию, подразумевающую создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G. Ранее против такого оператора выступали МТС и «ВымпелКом», а также ФАС.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров