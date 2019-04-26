Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов. Администрации президента поручено разработать до 1 июня методику расчета показателей.

В перечне из 15 показателей для оценки эффективности руководителя региона значатся: уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной зарплаты и другие.



Кроме того, ежегодно до 1 марта администрация должна представлять президенту доклад о значениях показателей.

Также правительство не позднее 1 июня должно разработать методики расчетов показателей до 2024 года включительно, следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации.



Напомним, что в феврале внутриполитический блок Кремля разработал новые критерии, позволяющие оценивать политическую эффективность управленцев на федеральном и региональном уровнях.

