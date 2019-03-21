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На 94-м году жизни скончалась актриса Маргарита Жарова

22:24, 21.03.2019
На 94-м году жизни скончалась актриса Маргарита Жарова
Фото: unikino.ru

Сегодня на 94-м году жизни умерла российская актриса Маргарита Жарова, сыгравшая Клавдию Ковалеву в фильме «Молодая гвардия».

На сайте Союза кинематографистов России сообщается, что в последнее время Жарова тяжело болела.

Жарова родилась 7 июня 1925 года в Москве. Она поступила во ВГИК в 1944 году, а в 1948 году актриса снялась у своего учителя Сергея Герасимова в фильме «Молодая гвардия».

Актриса также известна по ролям в фильмах «Доброе утро», «Товарищ Арсений», «К Черному морю». Всего в ее послужном списке около 80 ролей.

Напомним, что сегодня ушел из жизни актер Петр Зайченко, известный по сериалу «Дальнобойщики».

ОбществоКультура
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