На 94-м году жизни скончалась актриса Маргарита Жарова
Сегодня на 94-м году жизни умерла российская актриса Маргарита Жарова, сыгравшая Клавдию Ковалеву в фильме «Молодая гвардия».
На сайте Союза кинематографистов России сообщается, что в последнее время Жарова тяжело болела.
Жарова родилась 7 июня 1925 года в Москве. Она поступила во ВГИК в 1944 году, а в 1948 году актриса снялась у своего учителя Сергея Герасимова в фильме «Молодая гвардия».
Актриса также известна по ролям в фильмах «Доброе утро», «Товарищ Арсений», «К Черному морю». Всего в ее послужном списке около 80 ролей.
Напомним, что сегодня ушел из жизни актер Петр Зайченко, известный по сериалу «Дальнобойщики».ОбществоКультура
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