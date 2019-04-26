Компания Ротенберга может построить мост через Волгу в Самарской области
Компания «Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, может построить мост через Волгу в Самарской области стоимостью 130—140 млрд рублей.
По информации региональных чиновников, мост должен пройти в районе села Климовка, в обход Тольятти.
Источники «Ведомостей» предполагают, что «Мостотрест» может получить контракт на всю стройку и сам построит мост. Согласно другому варианту, «Мостотрест» войдет в проектную компанию и заработает еще и как инвестор.
Представитель «Мостотреста» подтвердил, что компания будет претендовать на подрядные работы, когда будет определен концессионер.
Ранее сообщалось, что «Мостотрест» может стать генеральным подрядчиком скоростной трассы Туапсе — Сочи длиной 80 км. На строительство могут выделить 1 трлн рублей из федерального бюджета.
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