Компания Ротенберга может построить мост через Волгу в Самарской области

Компания «Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, может построить мост через Волгу в Самарской области стоимостью 130—140 млрд рублей.



По информации региональных чиновников, мост должен пройти в районе села Климовка, в обход Тольятти.



Источники «Ведомостей» предполагают, что «Мостотрест» может получить контракт на всю стройку и сам построит мост. Согласно другому варианту, «Мостотрест» войдет в проектную компанию и заработает еще и как инвестор.

Представитель «Мостотреста» подтвердил, что компания будет претендовать на подрядные работы, когда будет определен концессионер.



Ранее сообщалось, что «Мостотрест» может стать генеральным подрядчиком скоростной трассы Туапсе — Сочи длиной 80 км. На строительство могут выделить 1 трлн рублей из федерального бюджета.

