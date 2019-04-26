Новости общества

10:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Компания Ротенберга может построить мост через Волгу в Самарской области

09:34, 26.04.2019
Компания Ротенберга может построить мост через Волгу в Самарской области
Фото: kremlin.ru

Компания «Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, может построить мост через Волгу в Самарской области стоимостью 130—140 млрд рублей.

По информации региональных чиновников, мост должен пройти в районе села Климовка, в обход Тольятти.

Источники «Ведомостей» предполагают, что «Мостотрест» может получить контракт на всю стройку и сам построит мост. Согласно другому варианту, «Мостотрест» войдет в проектную компанию и заработает еще и как инвестор.

Представитель «Мостотреста» подтвердил, что компания будет претендовать на подрядные работы, когда будет определен концессионер.

Ранее сообщалось, что «Мостотрест» может стать генеральным подрядчиком скоростной трассы Туапсе — Сочи длиной 80 км. На строительство могут выделить 1 трлн рублей из федерального бюджета.

ОбществоИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров