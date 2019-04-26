Путин стал почетным доктором китайского университета
Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа.
Торжественная церемония прошла в пекинском отеле «Дружба» в пятницу, 26 апреля. Решение о присвоении звания было принято университетом с согласия аттестационного комитета.
Диплом Путину вручил ректор вуза Ци Юн. В ответ российский лидер поблагодарил учебное заведение, отметив, что для него это большая честь, передает «РИА Новости».
Университет Цинхуа является одним из ведущих вузов КНР. Он основан в 1911 году. В настоящее время входит в состав девяти элитных вузов Китая «Лига С9».
Напомним, сегодня Владимир Путин принял участие во втором Международном форуме «Один пояс, один путь». Мероприятие проходит в Пекине 25–27 апреля.
Ранее во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына.
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