Бизнес-омбудсмен увидел риски в отмене уголовной статьи за преднамеренное банкротство

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал предложение МВД отменить уголовные статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве. Он обратил внимание на ряд тревожных деталей и призвал осторожнее обсуждать тему.

Бизнес-омбудсмен отметил, что для правоохранителей обе статьи УК РФ (196 и 197) равноценны статьям о мошенничестве и растрате. В МВД объяснили просьбу слабым использованием статей о банкротстве и более простой процедурой возбуждения дел о мошенничестве.

«Что касается того, что статьи 196 и 197 УК почти не используются, то статистика этого не подтверждает», — передает слова Титова ТАСС.

В 2018 году в производстве находилось 253 дела, возбужденных по ст. 196 УК РФ, из них 153 были зарегистрированы в течение года, добавил уполномоченный.

Тезис о простой процедуре возбуждения уголовных дел бизнес-омбудсмен выделил особо.

«То есть о сложности доказывания заведомого умысла на хищение (которое необходимо для состава мошенничества), речи вообще не идет, никто этим особо и не утруждается», — сказал Титов.

И те, и другие статьи предусматривают срок лишения свободы до 6 лет, добавил он. Однако умышленное или фиктивное банкротство становится поводом уголовного дела только при крупном размере, который составляет для этих статей от 2,25 млн рублей. В статье о мошенничестве крупным ущербом считается сумма от 250 тысяч рублей.

«Порог в девять раз меньше. Нужны ли комментарии?», — задал риторический вопрос бизнес-омбудсмен.

Защитник прав предпринимателей предложил перенести статьи о банкротстве в Административный кодекс.