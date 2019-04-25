Путин поручил разработать меры поддержки российских виноделов

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать меры по поддержке отечественных виноделов. Правительство должно подготовить предложения до 15 июня.

"Рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство изменений, направленных на защиту интересов отечественных производителей винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного и переработанного на территории Российской Федерации в границах определенных географических объектов, в том числе на обеспечение правовой охраны соответствующих объектов интеллектуальных прав", — цитирует пресс-служба Кремля поручение президента. Оно было выработано по итогам встречи главы государства с представителями общественности Крыма в марте 2019 года.

Кроме того, глава государства поручил принять меры системной поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции, произведенной из выращенного в России (в том числе, в Крыму) винограда.

Согласно указанию Путина, прежде всего, такая поддержка должна быть оказана малым и средним винодельческим предприятиям.

В марте с просьбой оказать поддержку крымскому виноделию обратился предприниматель Павел Швец. Он посетовал на то, что "до сих пор в России местом происхождения вина, которое пишется на бутылке, является место, где оно разлито по бутылкам, а не где выращен виноград", что противоречит мировой практике, а также мешает развитию качественного виноделия в России.

Путин пообещал поручить правительству законодательно урегулировать этот аспект, а также рассмотреть вопрос финансовой поддержки отрасли.