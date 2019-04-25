СМИ: в России не будут запрещать ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа для личных нужд

Правительство РФ не рассматривает вопрос о введении запрета на ввоз в Россию из-за рубежа мясной и молочной продукции для личных нужд.

«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», — цитирует источник в аппарате правительства ТАСС.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа. Об этом говорится в письме производителей мяса вице-премьеру Алексею Гордееву.



С предложением о таких ограничениях выступили компании «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». В Минсельхозе и Россельхознадзоре инициативу поддержали.

