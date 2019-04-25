Россиянам могут запретить ввоз мясной и молочной продукции — СМИ

Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа. Об этом говорится в письме производителей мяса вице-премьеру Алексею Гордееву.



С предложением о таких ограничениях выступили компании «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». В Минсельхозе и Россельхознадзоре инициативу поддержали, пишут «Ведомости».



В Национальной мясной ассоциации для реализации ограничений предлагают усилить контроль за багажом и ручной кладью при пересечении границы. Исключение сделают для молочных смесей и детского питания.



Производители опасаются, что вместе с мясной и молочной продукцией в Россию могут попасть возбудители опасных болезней животных, в частности АЧС и ящура.



Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России вырос объем изъятого из обращения некачественного мяса. В 2018 году из обращения было изъято около 400 тонн некачественного мяса и мясной продукции.

