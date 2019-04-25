Новости общества

18:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей

17:50, 25.04.2019
В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей
Фото: скриншот

Жительница Санкт-Петербурга выставила на продажу старую визитку президента России Владимира Путина за 650 тыс. рублей. Информация об этом была размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Этой визиткой Путин пользовался в 1990—1991 годах, когда занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака.

В объявлении отмечается, что визитка является оригинальной.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров