В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей

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Жительница Санкт-Петербурга выставила на продажу старую визитку президента России Владимира Путина за 650 тыс. рублей. Информация об этом была размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Этой визиткой Путин пользовался в 1990—1991 годах, когда занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака.



В объявлении отмечается, что визитка является оригинальной.