В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей
Жительница Санкт-Петербурга выставила на продажу старую визитку президента России Владимира Путина за 650 тыс. рублей. Информация об этом была размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Этой визиткой Путин пользовался в 1990—1991 годах, когда занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака.
В объявлении отмечается, что визитка является оригинальной.Общество
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