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В Татарстане пройдут Дни культуры Туркменистана

15:10, 25.04.2019
В Татарстане пройдут Дни культуры Туркменистана
Фото: pixabay.com

В октябре 2019 года в Татарстане пройдут Дни культуры Туркменистана.

«Встречные Дни Татарстана пройдут в Ашхабаде по плану во второй декаде следующего года», — сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге, ее слова приводит «Татар-информ».

Также она сообщила, что в ближайшие выходные президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Туркменистан, где встретится с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Ранее Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым.

В частности, они поговорили о подготовке визита делегации Татарстана в Туркменистан, которая запланирована в апреле этого года.

ОбществоВласть Татарстан
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