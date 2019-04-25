В Татарстане пройдут Дни культуры Туркменистана
В октябре 2019 года в Татарстане пройдут Дни культуры Туркменистана.
«Встречные Дни Татарстана пройдут в Ашхабаде по плану во второй декаде следующего года», — сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге, ее слова приводит «Татар-информ».
Также она сообщила, что в ближайшие выходные президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Туркменистан, где встретится с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
Ранее Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым.
В частности, они поговорили о подготовке визита делегации Татарстана в Туркменистан, которая запланирована в апреле этого года.ОбществоВласть Татарстан
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