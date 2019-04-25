Власти Шри-Ланки временно запретили использование беспилотников

Управление гражданской авиации Шри-Ланки временно запретило использование всех беспилотников в воздушном пространстве островного государства.

Ограничение на полеты беспилотных аппаратов введено до особого распоряжения. Все выданные ранее разрешения на использование беспилотников объявлены недействительными на неопределенный срок, передает интернет-издание Ada Derana.

Данная мера принята из-за повышенных мер безопасности на Шри-Ланке после терактов.

Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов.

По последним данным, общее число жертв трагедии достигло 359 человек.