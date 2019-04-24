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Журнал People назвал самую красивую женщину планеты

17:51, 24.04.2019
Журнал People назвал самую красивую женщину планеты
Фото: скриншот

Американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной года по версии журнала People. Ее фотографию поместили на обложку специального выпуска, которая опубликована в Instagram.

Гарнер известна ролью в сериале «Шпионка», а также в фильмах «Королевство», «Джуно», «Далласский клуб покупателей» и «С любовью, Саймон». Кроме того актриса занимается благотворительностью.

В прошлом году самой красивой женщиной по версии People стала американская певица Пинк.

Ранее актриса из США Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.

ОбществоКультура
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