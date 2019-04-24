В Башкирии возбудили уголовное дело о выводе земли стоимостью 1 млрд рублей из муниципальной собственности

В Башкирии возбудили уголовное дело о выводе из муниципальной собственности 95 гектаров земли стоимостью 1 млрд рублей вблизи села Иглино.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, в июне 2016 года местный житель незаконно зарегистрировал право собственности на эту землю. Бывший начальник районного комитета по управлению собственностью Минземимущества в сентябре 2016 года инициировал судебный процесс об истребовании земли из чужого незаконного владения. Он заключил с ответчиком мировое соглашение, согласно которому «местный житель выкупал участок у муниципалитета по кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, а также предоставлял муниципалитету незначительную часть участков для населения и под социальные и торговые объекты».

Сумма сделки при этом составила 2,1 млн рублей, хотя стоимость участка оценивается в 1 млрд рублей. Далее участок был оформлен в собственность ответчика и передарен лицу, осуществляющему жилую застройку. После проведения кадастровых работ земля была разделена на 1445 участков, каждый из которых реализовывался населению по цене около 400 тыс. рублей.

В итоге в отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».