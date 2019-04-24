В России предложили продлить программу материнского капитала до 2025 года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить программу материнского капитала как минимум до 2025 года. Об этом пишет ТАСС.



«Центральной темой вашего послания стало улучшение демографической ситуации, сбережение нашего народа. В этом ключе предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года, на период действия Концепции демографической политики», — обратилась она к президенту РФ на его встрече с Советом законодателей.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство обсуждает возможность выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье. Ведущая программы отметила, что стимулировать женщин к рождению детей может получение материнского капитала после рождения первенца.

Напомним, что Минтруд рассмотрит вопрос продления программы выплат материнского капитала в 2021 году.

