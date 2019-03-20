Вопрос продления программы маткапитала рассмотрят в 2021 году

Минтруд рассмотрит вопрос продления программы выплат материнского капитала в 2021 году, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Напомним, ранее Минтруд РФ выступил с предложением продлить программу материнского капитала после 2021 года, сообщают «Известия». В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой отмечают, что выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» останутся. Пока речь идет о переносе срока до 2024 года. Ранее Ассоциация российских банков (АРБ) предложила облегчить процедуру рефинансирования ипотеки с участием маткапитала.