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В России разрешат бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

14:59, 24.04.2019
В России разрешат бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
Фото: ru.wikipedia.org

«Ростелеком» с 1 июня отменит плату за звонки с универсальных таксофонов на всей территории РФ. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский.

Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи. Всего по стране действует 148 тыс. таксофонов, пишет «Интерфакс».

Ранее Минкомсвязи РФ предложило оборудовать таксофоны средствами оповещения о ЧС. На таксофоны могут установить сирены, средства голосового и визуального оповещения и стробоскопы. Финансировать проект предполагается из резерва универсального обслуживания. При этом окончательное решение по запуску проекта не принято.

Общество
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