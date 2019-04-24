В России разрешат бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

«Ростелеком» с 1 июня отменит плату за звонки с универсальных таксофонов на всей территории РФ. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский.

Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи. Всего по стране действует 148 тыс. таксофонов, пишет «Интерфакс».

Ранее Минкомсвязи РФ предложило оборудовать таксофоны средствами оповещения о ЧС. На таксофоны могут установить сирены, средства голосового и визуального оповещения и стробоскопы. Финансировать проект предполагается из резерва универсального обслуживания. При этом окончательное решение по запуску проекта не принято.

