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Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

12:43, 24.04.2019
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Фото: rosminzdrav.ru

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что
продолжительность жизни в России в прошлом году достигла рекордных показателей.

Скворцова уточнила, что средняя продолжительность жизни составила 72,9 лет. У мужчин она выросла на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года.

Также на итоговой коллегии Минздрава Скворцова рассказала, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно, передает «РИА Новости».

Ранее Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые влияют на продолжительность жизни человека.

По информации ведомства, среди основных факторов риска — курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.

АналитикаОбществоМедицина
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