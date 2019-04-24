Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что

продолжительность жизни в России в прошлом году достигла рекордных показателей.



Скворцова уточнила, что средняя продолжительность жизни составила 72,9 лет. У мужчин она выросла на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года.

Также на итоговой коллегии Минздрава Скворцова рассказала, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно, передает «РИА Новости».

Ранее Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые влияют на продолжительность жизни человека.

По информации ведомства, среди основных факторов риска — курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.

