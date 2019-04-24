Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум на I квартал 2019 года
Размер прожиточного минимума за I квартал 2019 года для трудоспособного населения может составить 11 655 рублей. Соответствующий проект приказа Минтруда РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, для пенсионеров показатель будет равняться 8 894 рублям, для детей — 10 585 рублям. Общий средний прожиточный минимум — 10 819 рублей.
Прожиточный минимум за IV квартал 2018 года на душу населения составлял 10 213 рублей, передает «Парламентская газета».
Таким образом, увеличение по сравнению с предыдущим кварталом равняется 5,9%.
Напомним, ранее в Минтруде РФ перечислили регионы, занижающие прожиточный минимум пенсионеров.ОбществоВласть
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