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На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС

11:37, 24.04.2019
На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС
Фото: pixabay.com

Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС вышел из строя на орбите Земли.

Космический аппарат №751 был запущен больше трех лет назад. В ночь на 24 апреля он перестал передавать свои координаты и оказался выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, рассказали в портале прикладного потребительского центра ГЛОНАСС.

Отмечается, что гарантийный срок работы спутника составляет семь лет.

Ранее сообщалось, что другой спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с космодрома Плесецк.

ТехнологииОбщество
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