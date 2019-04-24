На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС
Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС вышел из строя на орбите Земли.
Космический аппарат №751 был запущен больше трех лет назад. В ночь на 24 апреля он перестал передавать свои координаты и оказался выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, рассказали в портале прикладного потребительского центра ГЛОНАСС.
Отмечается, что гарантийный срок работы спутника составляет семь лет.
Ранее сообщалось, что другой спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с космодрома Плесецк.ТехнологииОбщество
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