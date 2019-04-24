На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС

Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС вышел из строя на орбите Земли.

Космический аппарат №751 был запущен больше трех лет назад. В ночь на 24 апреля он перестал передавать свои координаты и оказался выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, рассказали в портале прикладного потребительского центра ГЛОНАСС.

Отмечается, что гарантийный срок работы спутника составляет семь лет.

Ранее сообщалось, что другой спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с космодрома Плесецк.