Спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с космодрома Плесецк

Спутник «Глонасс-М» запустят с космодрома Плесецк 13 мая.

В настоящее время на техническом комплексе космодрома специалисты ведут работы с космическим аппаратом, а также устройством его отделения от разгонного блока, рассказали в пресс-службе компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева».

Запуск пройдет в рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы для поддержания функционирования российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Отмечается, что на орбите космический аппарат заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования.

Напомним, в ноябре прошлого года Минобороны РФ сообщило об успешном пуске ракеты «Союз-2» со спутником «Глонасс».