Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Оператор, создатель клипов для известных музыкантов Сергей Дубровский скончался в Санкт-Петербурге.
Дубровский умер в собственном доме во вторник, 23 апреля. Причины смерти пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на брата Дубровского.
Место и время проведения церемонии прощания на данный момент не определены. Похороны планируется провести на Пискаревском кладбище.
Сергей Дубровский известен как автор видеоклипов для Натальи Ветлицкой, Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова и многих других. Также снимал рекламные ролики, работал в документальном кино. Имеет ряд наград на международных фестивалях по кинодокументалистике.
Напомним, ранее скончался «голос метро» Санкт-Петербурга Михаил Быков.Общество
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