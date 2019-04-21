Скончался «голос метро» Санкт-Петербурга Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как «голос петербургского метрополитена», скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».



«Его голос — визитная карточка метро. Мы также записали с ним объявления для новых станций, которые еще не открыты», — сказал собеседник ТАСС.



Причина смерти Быкова не уточняется.



Быков начал свой профессиональный путь в качестве диктора на Ленинградском радио, после стал работать на телевидение. После распада СССР Быков остался работать на Пятом канале. В конце 2002 года перешел на Региональное телевидение, где до конца 2007 года вел «Региональные новости». Кроме того, с 70-х годов Быков занимался озвучкой объявлений станций метро.



Ранее на 82-м году жизни скончался диктор Центрального телевидения Евгений Суслов.

