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Американский разведывательный самолет заметили в акватории Черного моря

10:02, 24.04.2019
Американский разведывательный самолет заметили в акватории Черного моря
Фото: pixabay.com

Американский самолет радиоэлектронной разведки был замечен в акватории Черного моря в ночь на 24 апреля. Данные приводит мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Согласно информации, в 6.20 по мск Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. После его дозаправки в воздух поднялся Boeing KC-135R Stratotanker.

Спустя час Boeing RC-135V прибыл в акваторию Черного моря, выполнив разведывательный полет вдоль черноморского побережья России, передает «РИА Новости».

Отмечается, что самолеты-разведчики в последнее время все чаще стали появляться у границ России.

Напомним, в январе Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границы России.

Общество
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