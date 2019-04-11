Правительство РФ договорилось с нефтяниками о снижении цены на дизель до уровня октября 2018 года

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что правительство договорилось с нефтяниками о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.

«С нефтяниками мы буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: о том, что сейчас используется летний дизель, они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года», — заявил он на совещании кабинета министров с участием президента РФ Владимира Путина.

Козак также рассказал, что по состоянию на 10 апреля розничные цены на бензин в среднем составляют 42 рубля 30 копеек за литр. С декабря 2018 года рост составил 1,4%. Дизтопливо выросло на 1,6% — до 47 рублей 20 копеек, передает пресс-служба Кремля.

Ранее руководители десяти крупнейших нефтяных компаний завизировали договоренности с правительством о сдерживании цен на топливо.