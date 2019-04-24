В мэрии Якутска начались обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в Управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска.



По информации местных СМИ, обысками занимаются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.

Помощник главы города Алексей Толстяков подтвердил факт обысков в Управлении физической культуры и спорта, однако не смог уточнить подробностей, передает «РИА Новости».



Ранее обыски проходили в Управлении капитального строительства мэрии Новосибирска. По данным СМИ, обыски в Управлении капстроительства, возможно, проходят по делу арестованного экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.

