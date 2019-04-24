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В мэрии Якутска начались обыски

08:24, 24.04.2019
В мэрии Якутска начались обыски
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правоохранительные органы проводят обыски в Управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска.

По информации местных СМИ, обысками занимаются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.

Помощник главы города Алексей Толстяков подтвердил факт обысков в Управлении физической культуры и спорта, однако не смог уточнить подробностей, передает «РИА Новости».

Ранее обыски проходили в Управлении капитального строительства мэрии Новосибирска. По данным СМИ, обыски в Управлении капстроительства, возможно, проходят по делу арестованного экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.

Происшествия
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