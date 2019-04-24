Россиян могут избавить от потерь инвестиционного дохода при смене НПФ

Министерство финансов России и Центрабонк разработали законопроект, благодаря которому жители смогут избавиться от потерь инвестиционного дохода при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ).

Согласно документу, если россиянин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, но не больше 5 лет с момента заключения договора, передает «Коммерсант».



В настоящее время инвестдоход может быть потерян при фиксации сроком менее 5 лет в случае «досрочного» перехода в другой НПФ.

Отмечается, что фонд может брать вознаграждение в размере не более 15% от инвестдохода в момент разнесения дохода лишь в период между фиксингами. Также при выходе на пенсию клиент сможет выбрать другой НПФ, при этом фонд должен ежегодно индексировать выплаты на уровень инфляции.

Напомним, ранее сообщалось, что доходность добровольных пенсионных программ в РФ снизилась до 4,9%.