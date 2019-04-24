В России индекс «Кофе с молоком» вырос на 3,9%

В марте индекс «Кофе с молоком» в России увеличился на 3,9% по сравнению с февралем текущего года. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир».

Индекс отражает объемы покупок шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них. В марте динамика вывела индекс на отметку в 996 п.п.

При этом за год наблюдается снижение на 0,4%. Эксперты объясняют падение индекса временным пресыщением россиян шоколадом после февральских праздников, передает «РИА Новости».

Отмечается, что россияне в марте купили на 3,9% больше воды, на 4,5% больше кофе и на 8,5% больше молока по сравнению с прошлым месяцем.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне стали реже ходить в бары и рестораны.