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Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу

05:22, 24.04.2019
Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу
Фото: flickr.com

Бронированный поезд главы КНДР Ким Чен Ына пересек российскую границу и добрался до приграничной станции Хасан в Приморском крае.

На станции к прибытию северокорейского лидера постелили красные дорожки и установили кресла. Политика встретила российская делегация, а также девушки в русских национальных костюмах с караваем, передает «Интерфакс».

В настоящее время Ким Чен Ын отправился в направлении Уссурийска.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили дату и место встречи президента России Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Переговоры пройдут 25 апреля во Владивостоке.

Общество
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