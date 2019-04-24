Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу

Бронированный поезд главы КНДР Ким Чен Ына пересек российскую границу и добрался до приграничной станции Хасан в Приморском крае.

На станции к прибытию северокорейского лидера постелили красные дорожки и установили кресла. Политика встретила российская делегация, а также девушки в русских национальных костюмах с караваем, передает «Интерфакс».

В настоящее время Ким Чен Ын отправился в направлении Уссурийска.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили дату и место встречи президента России Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Переговоры пройдут 25 апреля во Владивостоке.