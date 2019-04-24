В России резко выросло количество предложений по продаже дачи

В России за I квартал 2019 года количество предложений по продаже дачи выросло на 21,9%. Специалисты связывают этот рост с окончанием «дачной амнистии» и ростом налогов.

В январе — марте средняя цена дач выросла на 8%, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные портала «Авто.Недвижимость». Самый резкий рост отмечен в Крыму — 74%. На полуострове этот вид недвижимости достиг цены в 75,8 тысячи рублей за 1 кв. м.

В Московской области также зафиксировано подорожание дач на 28%, до 69,2 тысячи рублей за 1 кв. м.

Ряд экспертов считает, что рост цен на рынке связан с окончанием «дачной амнистии», которая позволяла регистрировать объекты по упрощенной системе.

Кроме того, среди причин называют рост налога на имущество, отмечают «Известия».



«Статистика по возросшему числу людей, желающих продать дачу, связана с возрастающим налогом на недвижимость, который сейчас считается от кадастровой стоимости. При этом сама кадастровая стоимость приближена к рыночной и даже в некоторых случаях ее превышает, поэтому приходится ее оспаривать», — приводит газета слова адвоката конторы №16 «Нахимова и партнеры» Федора Коробкова.









