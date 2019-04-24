Глава Следкома рассказал о мотивах керченского стрелка

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкн рассказал, что устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков терпел издевательства сверстников из-за материального положения.

«Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была», — передает слова Бастрыкина «РИА Новости».

Таким образом глава СКР проиллюстрировал свои слова о реакции молодежи на несправедливость общества, государства и права, выступая на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек. Число пострадавших же достигло 73 человек.