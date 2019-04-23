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Мэрия Казани опровергла сообщения о планах изъять детей у женщины из-за ее низкого роста

20:17, 23.04.2019
Мэрия Казани опровергла сообщения о планах изъять детей у женщины из-за ее низкого роста
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В администрации Казани отрицают намерение забрать детей у местной жительницы Руфины Зиннатовой. В отделе опеки не видят причин для изъятия ни в низком росте матери, ни в ее инвалидности.

«Специалисты отдела по опеке и попечительству администрации Советского района Казани не видят оснований для того, чтобы забирать несовершеннолетних детей у семьи Зиннатовых», — говорится в сообщении на сайте казанской мэрии.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительнице татарстанской столицы пригрозили отобрать детей из-за ее роста в 140 см и инвалидности.

Власти города считают, что такое впечатление могло ошибочно сложиться у Зиннатовой из-за плановой проверки, которую проводили органы опеки.

ОбществоВласть Татарстан
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