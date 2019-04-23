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Дизайнер о костюме Загитовой: «Мне нравится. Я еще в 90-х шила подобное для эротических шоу»

14:38, 23.04.2019


Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала, что думает о костюмах российских фигуристов для показательных выступлений, в том числе оценила и костюм олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая выступает в одежде героини приключенческой серии компьютерных игр Лары Крофт.

«Мне нравится. Я еще в 90-х годах шила похожие костюмы для эротических шоу. Если это эстетически красиво, почему нет. Мне она кажется красивой.

Но всем понравиться невозможно. Есть люди, которые за, есть, которые против. И это значит, костюм удался. А дальше уже зависит от того, кто громче кричит. Это нормально.

С Алиной еще присутствует такой момент, что ей всего 16 лет. Наверное, поэтому люди так высказываются. Но слушайте — а в 30—40 лет вы скажете, что она уже старая и зачем это напялила. Не угадаешь», — сказала Евстигнеева.

СпортФигурное катание
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